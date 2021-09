Russi. Alla Fira celebrazioni per i 25 anni del gemellaggio con la città di Saluggia. Venerdì 17 settembre sul palco The Good

Nella serata del giorno d’apertura ufficiale della Fira 2021, mercoledì 15 settembre nella Residenza Municipale di piazza Farini, è stata inaugurata alla presenza della Giunta Comunale la mostra fotografica dal titolo “25 anni di gemellaggio. una storia da raccontare”. L’esposizione, visitabile durante tutte le giornate della Fira di Sett Dulur (17/09 ore 20–23, 18-19-20/09 ore 10–12 e 15.30–23), rientra nelle iniziative che celebreranno i 25 anni del gemellaggio con la città di Saluggia (VC) e della nascita del Comitato di Gemellaggio di Russi, che avranno il suo culmine sabato 18 settembre alle ore 10.30 nel Giardino della Rocca “Terzo Melandri”, dove si terrà una mattinata di festa in cui rivivere l’attività svolta durante questo quarto di secolo attraverso i ricordi e le testimonianze dei protagonisti. Nel corso della stessa mattinata, che vedrà la partecipazione anche della Banda di Russi, verrà presentata l’autobiografia del cicloturista Luciano Ballanti, detto Banafa, dal titolo “Tutti abbiamo un sogno…il mio è la bicicletta”.

Infine, non mancherà uno “spazio di incontro” dedicato allo stand dei gemelli, allestito in via Trieste di fronte alla Rocca T. Melandri, che accoglieranno i visitatori con le loro specialità per tutta la durata della Fira: Saluggia (VC) con varie tipologie di riso dei loro territori (Carnaroli classico, Carnaroli semi integrale, Venere, Ermes e Baldo), i fagioli di Saluggia coltivati da produttori locali, vino Barbera d.o.c. e vino bianco Erbaluce entrambi piemontesi; mentre la Repubblica Ceca sarà presente con birra Zatec Premium, bionda chiara tipo Pils prodotta con un luppolo pregiato dal gusto amaro tipico del luppolo Saaz locale, prodotta dal birrificio della cittadina di Zatec a pochi chilometri da Podborany, città che nel 2008 ha firmato il Patto di Amicizia con Russi. Si ricorda che ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, l’accesso alla Fira di Sett Dulur 2021 è consentito esclusivamente a chi è in possesso della Certificazione Verde COVID-19/Green Pass in formato cartaceo o digitale.

Venerdì 17 settembre, alle ore 21, sul palco centrale della Fira di Sett Dulur in piazza Farini, si esibiranno del vivo i Re del Rockin’ Swing: The Goodfellas. Maestri assoluti dello stile di swing italo americano che dà origine ai “Gangsters dello Swing”, la band nasce nel 1993 da un’idea del contrabbassista-bassista Mr. Lucky Luciano, insieme all’inseparabile batterista e amico Fabrice “Bum Bum” La Motta, con il quale aveva già condiviso l’esperienza della rock and roll band Jumpin’ Shoes.

Inoltre, a seguito di ordinanza del sindaco n. 39/2021, in tutte le vie e strade interessate dalla manifestazione è necessario usare le protezioni per le vie respiratorie (mascherine), ad esclusione dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti non compatibili all’uso.