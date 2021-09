È morto Gabriele Gazzani, operatore del 118 e storico volontario della Pubblica Assistenza di Ravenna. Colpito dal Covid anche se vaccinato

“Abbiamo trascorso tanti anni insieme. Abbiamo vissuto momenti belli insieme. Abbiamo affrontato momenti difficili insieme. Sempre accompagnati dal tuo sorriso e dalla tua voce. Per questo rimarrai sempre nei nostri cuori” con queste parole, affidate ad un post su Facebook, la Pubblica Assistenza di Ravenna ha salutato Gabriele Gazzani, uno dei volti storici dell’associazione, poi passato al 118 di Romagna Soccorso.

“Uniti nel dolore e in un ricordo che non svanirà mai” tutta la Pubblica Assistenza Città di Ravenna si è voluta unire al dolore dei familiari di Gabriele. Tanti i messaggi di cordoglio che amici e colleghi hanno voluto scrivere sulla pagina facebbok di Gazzani, conosciuto a Ravenna anche per la sua passione per il canto, che lo aveva portato ad esibirsi in tatti locali della Romagna, e non solo.

Gazzani, risultato positivo al Covid seppur vaccinato, era ricoverato nel reparto di Pneumologia del “Santa Maria delle Croci” da alcune settimane, assieme al fratello. Le sue condizioni sembravano stazionarie ma ieri, 16 settembre, la situazione è precipitata improvvisamente.