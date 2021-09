I premi “Un amico per Russi” e “Artoran a Ross” vanno a Giorgio Ravaioli e Mario Baldassari

Come accade ormai da diversi anni la domenica mattina della Fira di Sett Dulur è dedicata ai premi “Un amico per Russi” e “Artoran a Ross”.

Il 19 settembre alle 10 al Teatro Comunale in via Cavour 10, il premio “Un amico per Russi”, indetto dal Comune di Russi e dalla Pro Loco, verrà consegnato a Giorgio Ravaioli. Con il suo impegno pluridecennale nel mondo dell’associazionismo e del volontariato e con costante disponibilità prestata, Giorgio Ravaioli si è posto al servizio della Città di Russi, istituendo il Nucleo Volontari della Protezione Civile e sapendo interpretare al meglio i bisogni del territorio, rendendo il mondo del volontariato protagonista della definizione di una migliore giustizia sociale. Nello stesso evento di domenica mattina, verrà consegnato a Mario Baldassari il premio “Artoran a Ross”. Con il proprio impegno e la riconosciuta professionalità nel mondo dell’imprenditoria, Mario Baldassari ha contribuito allo sviluppo turistico e territoriale della nostra regione e dei nostri territori, rappresentando così la comunità di Russi oltre i confini comunali.

Si ricorda che ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, l’accesso a sagre e fiere è consentito esclusivamente a chi è in possesso della Certificazione Verde COVID-19/Green Pass in formato cartaceo o digitale.

Inoltre, a seguito di Ordinanza del Sindaco n. 39/2021, in tutte le vie e strade interessate dalla manifestazione è necessario usare le protezioni per le vie respiratorie (mascherine), ad esclusione dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti non compatibili all’uso.