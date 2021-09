Ironman 2021: partiti da Cervia gli atleti d’acciaio

È partita oggi, sabato 18 settembre l’edizione 2021 di Ironman, la gara sportiva di triathlon estrema, con 3.000 atleti da tutto il mondo che affronteranno le prove di nuoto, bicicletta e corsa. La gara di nuoto e la maratona si svolgeranno a Cervia, mentre il tratto in bicicletta toccherà anche i territori di Ravenna, Forli, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli.

Partenza regolare questa mattina, sabato 18 settembre, con gli atleti che competono sulla lunga distanza, per percorrere 3,8 km di nuoto, 180 km di bici e infine una maratona fino al traguardo Ironman posto direttamente sulla spiaggia di Cervia.

Dopo il percorso a nuoto, affrontato con una temperatura dell’acqua inferiore ai 24°, che ha reso necessario l’uso delle mute, gli atleti e le atlete sono già in bicicletta, direzione Forlì.

Percorso simile, ma con distanze ‘ridotte’, per la gara in programma domenica 19 settembre in occasione della seconda edizione dell’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna: 1,9 chilometri a nuoto, 90 chilometri in bici attraverso il Parco naturale delle Saline di Cervia e l’entroterra fino al Borgo di Bertinoro, per terminare poi con la corsa di 21,1 chilometri che toccherà i punti più caratteristici di Cervia e Milano Marittima.

Infine, per completare il fine settimana di grande sport, si gareggerà su distanza olimpica Ironman il 5150 Cervia Triathlon.