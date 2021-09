Donna trovata morta in un appartamento a Ravenna

Tragica scoperta questa mattina, sabato 18 settembre, a Ravenna. Una donna di 51 anni è stata trovata cadavere all’interno di un appartamento di via Crocetta, dove si era trasferita da poco tempo.

Sembra che la donna, le cui generalità non sono ancora state rese note, in attesa di riuscire a rintracciare i familiari, non desse più sue notizie da diversi giorni.

Le indagini sul caso sono affidate agli agenti della Polizia di Stato.

Maggiori informazioni in seguito.