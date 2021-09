Domenica 19 settembre la Festa del Quartiere Alberti a Ravenna

Alle 10 di questa mattina, domenica 19 settembre, al centro di Piazza Bernini, un gioioso lancio di palloncini colorati ha aperto ufficialmente l’annuale festa del Quartiere Alberti. Al variopinto momento iniziale hanno partecipato tutti i commercianti del quartiere (delle vie Alberti, Brunelleschi, Le Corbusier e limitrofe), una cinquantina, che collaborano da settimane per ridare vita a una festa ormai tradizionale, bloccata lo scorso anno a causa del Covid.

Fino alle 19 di oggi, in Piazza Bernini e nelle strade vicine si susseguono iniziative per grandi e bambini: esibizioni e dimostrazioni di vari tipi di danza, di sport diversi, mercatino e giochi vari.