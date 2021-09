A San Michele di Ravenna, nuova vita per il Parco dei caduti

Ristrutturato grazie al contributo del Comune e degli abitanti della frazione, il Parco della Rimembranza di San Michele è tornato a nuova vita e questa mattina 20 settembre è stato inaugurato e riaperto al pubblico. Presente il vicesindaco Eugenio Fusignani, rappresentanze del corpo degli Alpini, dei Bersaglieri e dell’Associazione combattenti e reduci, i vessilli delle Associazioni d’armi ed i repubblicani del Circolo Saffi, Giannantonio Mingozzi ha ringraziato a nome dei sammichelesi l’Amministrazione Comunale ed il comitato che si prende cura della manutenzione del parco, in particolare Bruno Mazzotti, Luciano Baruzzi e Massimo Cimatti: “grazie a loro la memoria dei nostri caduti di tutte le guerre vive e continua ad essere simbolo di democrazia, libertà ed educazione per i giovani. Abbiamo scelto il 20 settembre, ha ricordato Mingozzi, non solo perchè ricorda la Breccia di Porta Pia e la memoria di tanti caduti, ma anche il sacrificio dei garibaldini e di tutti i patrioti che offrirono la propria vita alla Repubblica e che proprio Giuseppe Garibaldi il 20 settembre del 1859 omaggiò parlando ai ravennati dal balcone del Municipio in Piazza del Popolo in occasione della cittadinanza onoraria che gli fu conferita”.

Nella foto la cerimonia di questa mattina a San Michele