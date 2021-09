Bassa Romagna, in arrivo contributi per associazioni e circoli privati che somministrano cibo e bevande 

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha indetto un bando per l’erogazione di contributi straordinari a fondo perduto a sostegno di associazioni e circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande ai soci, penalizzati dalle misure restrittive adottate per il contenimento del Covid-19. La misura di sostegno è stata coordinata con tutti i Comuni e le Unioni della Provincia di Ravenna. Le risorse stanziate hanno lo scopo di mitigare gli effetti negativi sul sistema imprenditoriale locale causati dall’emergenza sanitaria e consentire la continuità e la ripresa dell’attività anche delle associazioni e dei circoli con somministrazione di alimenti e bevande.

La pandemia ha inferto un colpo durissimo al settore della somministrazione di cibi e bevande; le associazioni e i circoli culturali sono veri e propri presidi di socialità, specialmente nel forese. Il contributo vuole essere dunque uno strumento in più per la sfida della ripartenza, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto del Covid-19.

L’importo del contributo una tantum, per ciascun beneficiario, ammonta a 500 euro, incrementabili fino a un massimo di 1.000 euro in ragione del numero di domande ammissibili. La somma complessiva messa a disposizione dall’Unione è di 40.000 euro. Possono presentare domanda tutti i circoli e associazioni che hanno sede in uno dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna, che svolgano attività permanente durante l’anno e in possesso dei requisiti specifici previsti nel bando.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire da lunedì 20 settembre entro la mezzanotte di mercoledì 20 ottobre 2021, esclusivamente per in modalità telematica, attraverso la piattaforma “Per le imprese e il territorio della Bassa Romagna”, accessibile sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Servizi online – Contributi – Misure di sostegno economico alle imprese.