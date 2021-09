Giochi e laboratori per bambini e bambine da giovedì 23 settembre a Roncalceci

A Roncalceci sono previsti tre appuntamenti dedicati alle bambine e ai bambini che prevedono pomeriggi di laboratori e attività di gioco all’aperto.

Giovedì 23 settembre, alle 16,45, nel Parco “Sorelle Barberi”, a San Pietro in Trento, in collaborazione con Cestha e il comitato cittadino locale, giochi all’aperto ecologici e scientifici rivolti a bambini/e dai 3 ai 14 anni;

sabato 25 settembre, alle 17, nel parco “Don Triossi”, in via Teo Foschi a Roncalceci è prevista una Caccia al tesoro in collaborazione con l’associazione Fata Butega che prenderà ispirazione dai canti della Divina Commedia; anche le famiglie sono invitate a partecipare;

giovedì 30 ottobre, alle 16,45, nell’ufficio decentrato di Roncalceci, in via S. Babini 184, in collaborazione con l’associazione Fata Butega, si terrà la lettura del libro ”La grotta degli animali danzanti”, al termine si andrà alla scoperta dell’arte preistorica e con l’argilla potrà essere costruita una lampada (max 7 bambini/e).

L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con il Consiglio territoriale di Roncalceci. È gradita l’iscrizione al numero 0544.485714 oppure via mail a cfabbri@comune.ra.it. Sono garantite le misure di sicurezza anticovid.