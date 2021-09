Zona Galilei, circa 30 interventi per allagamenti. Residente: “Puliamo da stanotte. Rigonfiamenti a porte e pareti”

Il forte maltempo di questa notte, tra lunedì 20 e martedì 21 settembre, ha causato gravi allagamenti in molte abitazioni del Comune di Ravenna. Circa trenta le famiglie che hanno subito danni, come riferito dai Vigili del Fuoco ad Elena Morigi, una residente di via Gerberto Arcivescovo, in zona Galilei, che intorno alle 4 del mattino ha richiesto l’intervento dei pompieri per bloccare l’avanzamento dell’acqua dentro la sua abitazione.

“Ci siamo ritrovati con l’acqua in casa e senza luce, alla quattro di notte – spiega Elena Morigi, sentita dalla redazione – . Quando abbiamo chiamato i pompieri, questi ci hanno comunicato di avere più di trenta segnalazioni, più di trenta famiglie a cui si era allagata casa, sempre nella nostra zona. Quattro anni fa ci è capitata la stessa cosa; al tempo l’allagamento fu la conseguenza di una disfunzione dell’idrovora, un problema legato quindi al sistema fognario. Mi è difficile pensare che trenta famiglie si siano ritrovate sott’acqua per motivi individuali e non ci sia un fattore comune, anche questa volta di malfunzionamento delle pompe.”

“Dalle foto è possibile vedere il livello raggiunto dall’acqua – continua Elena Morigi -, chiaramente tutto ciò che si trovava per terra è ormai irrecuperabile. Porte e pareti hanno subito rigonfiamenti. Non è possibile ritrovarci ancora in queste condizioni, sono ore da questa mattina che ripulisco di melma la tavernetta”.

Elena ha già contattato un avvocato per capire se ancora una volta il motivo di questi allagamenti è da imputare ad un malfunzionamento della idrovora. Altre segnalazione sono arrivate in redazione. Residenti sempre della zona che, intorno alle tre del mattino, hanno visto i piani terra o interrati riempirsi d’acqua e si sono subito attivati per bloccare il flusso, richiedendo anche l’intervento dei vigili del fuoco.