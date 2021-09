La GdF della provincia di Ravenna si riorganizza: la nuova struttura gerarchica

Questa settimana è stata data attuazione alla revisione del dispositivo territoriale della Guardia di Finanza disposta dal Comando Generale del Corpo, con la quale sono state riviste competenze e dipendenze gerarchiche di numerosi Reparti sull’intero territorio nazionale, al fine di adeguare la struttura organizzativa dei reparti alle dipendenze dei Comandi Provinciali alle rinnovate esigenze di carattere operativo.

In particolare, per la provincia di Ravenna, sono state formalmente soppresse sia la 1a che la 2a Compagnia di Ravenna che sono diventate articolazioni interne di un unico Gruppo territoriale, composto, ora, da due distinti Nuclei Operativi.

Inoltre la Compagnia di Faenza è passata alle dirette dipendenze del Comando Provinciale, assumendo la direzione delle operazioni anche della dipendente Tenenza di Lugo.

In sostanza da ora in avanti, informano dalla Guardia di Finanza, il Ten.Col. Antonio Rigido, Comandante del Gruppo di Ravenna, assume il comando operativo delle attività che interessano l’intera area costiera e i Comuni di Ravenna, Russi ed Alfonsine, mentre il Comandante della Compagnia di Faenza, Cap. Antonio Petti, svolgerà la stessa funzione sia per la Bassa Romagna che per l’area Faentina.

Il Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria, comandato dal Ten.Col. Pasquale Arena, manterrà invece la competenza sull’intera provincia quale reparto a più alta vocazione investigativa.