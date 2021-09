Bagnacavallo. Dal 24 al 29 settembre la Festa di San Michele: tante proposte gastronomiche con mercati e mercatini

Dal Dolce di San Michele alle tante proposte gastronomiche di osterie, punti ristoro, bar e ristoranti: la Festa di San Michele a Bagnacavallo sarà anche un’occasione di convivialità, arricchita dalla possibilità di passeggiare per il centro storico animato da mercati e mercatini.

Dal 24 al 29 settembre saranno sette le osterie temporanee curate dalle associazioni culturali, di volontariato e sportive del territorio che apriranno in occasione della festa: La vecchia cantina dell’associazione Amici di Neresheim presso l’Istituto Montanari in via Garzoni 20; La Cicala gestita dall’Associazione Calcio Bagnacavallo e allestita presso Palazzo Tesorieri, in via Garibaldi 75; L’Azdora del Centro Sociale Amici dell’Abbondanza, in via Mazzini 49; I sapori della musica, curata dagli Amici della Musica di Traversara presso l’ex mercato coperto di via Baracca 8; Al parco delle Cappuccine dell’associazione Traversara in Fiore in via Berti 6; Mucho Gusto dell’Operazione Mato Grosso alla Pieve di San Pietro in Sylvis; la Locanda dell’Arcangelo presso l’ex circolo Frassati di via Mazzini.

Orari e recapiti delle osterie sono consultabili sul sito www.festasanmichele.it nella sezione Gastronomia.

Punti di ristoro e street food saranno proposti dalla cooperativa Zerocento presso Casa Sintoni in via Farini, dal Circolo 22 in via Ramenghi gestito da Saltinmente Aps, dall’associazione La tua mano per la pace in via Matteotti e dal Lions Club in piazza della Libertà, che sarà affiancato dal punto degustazione del Consorzio il Bagnacavallo.

Anche alcune location di Interno 5 faranno una proposta gastronomica: Il Palazzotto in via Farini 25, La Saracinesca in via Gaiani 13 e Al cortile gestito dall’associazione I Girasoli presso la chiesa del Carmine in via Mazzini.

Nelle giornate di sabato 25, domenica 26 e mercoledì 29 si svolgerà il tradizionale mercato della festa in via Mazzini, mentre via Ramenghi ospiterà il mercato di prodotti tipici Di buono e di bello. Ci saranno inoltre mercatini e pesche di beneficenza a cura di Help for family, La Tenda della Pace, Centro Sociale all’Abbondanza, Cif – Centro italiano femminile e il Mercatino Nuova Vida dell’Operazione Mato Grosso alla Pieve di San Pietro in Sylvis.

Per accedere alla festa è necessario il Green pass.

Per informazioni e programma completo: www.festasanmichele.it