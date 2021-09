Lugo, allagamenti al plesso scolastico di Voltana. Pezzi: “L’istituto resta chiuso, nuove date per il rientro”

Dopo gli accertamenti effettuati dai tecnici del Comune a seguito dell’allagamento che ha interessato il plesso scolastico di Voltana, conseguente alle forti piogge della notte tra lunedì e martedì si è deciso di sospendere l’utilizzo di alcune aule.

Luigi Pezzi, Assessore con delega alla scuola, spiega: “l’immissione d’acqua è stata probabilmente determinata dai bocchetto nidi presa d’aria dell’impianto di riscaldamento del primo piano, diffusamente distribuite sulla parete esterna, a quota pavimento. L’eccezionalità dell’evento ha consentito l’ingresso di acqua benché tali prese d’aria siano presidiate da bocchette a lamelle congruamente orientate. Sono tuttavia in atto accertamenti per verificare ulteriori cause o concause relative all’accaduto.”

“Per garantire l’incolumità, la sicurezza e la salute sia degli studenti sia del corpo docente, si comunica pertanto che l’Istituto resterà chiuso e che il rientro sarà così alternato: si sospende l’utilizzo delle aule al piano primo della primaria fino al giorno del 23/09/2021 incluso; si sospende l’utilizzo delle aule al piano terra della Scuola per l’Infanzia e Secondaria (Media) fino al giorno del 27/09/2021” conclude Pezzi.