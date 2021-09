Aperto nuovamente il tratto della E45 nei pressi di Sarsina, in provincia Forlì-Cesena

Da oggi, 23 settembre, è stato riaperto al traffico il tratto della strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) dal km 191,850 al km 194,750 in direzione Ravenna.

Anas ha infatti concluso, in anticipo di una settimana rispetto al tempo preventivato, il risanamento profondo della pavimentazione sulla carreggiata in direzione Ravenna per una lunghezza di circa 1 km.

Gli interventi fanno parte di un progetto più ampio di riqualificazione dell’arteria stradale e la loro conclusione consentirà di avviare le lavorazioni nella carreggiata opposta, in direzione Roma, a partire da lunedì 27 settembre.