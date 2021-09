Fusignano. Venerdì 24 e sabato 25 novembre al parco Primieri ‘Calici di Romagna’

Sarà recuperato il prossimo fine settimana l’evento enogastronomico Calici di Romagna a Fusignano che era stato rimandato causa maltempo. Con il presupposto di valorizzare i prodotti della nostra Regione sarà quindi allestito uno stand gastronomico dove sarà possibile degustare tra gli altri fritto di pesce, arrosticini con patate, piadina romagnola, polenta con ragù e primi piatti.

Protagonisti di Calici di Romagna, organizzato da “I ragazzi del parco” in collaborazione con Roberto Ronchi, saranno vini prodotti dalle cantine locali da Cesena fino ad Imola che dalle ore 19 fino a notte offriranno un’occasione per degustare responsabilmente e per trascorrere una serata all’insegna del divertimento intelligente e di qualità.

Le due serate prevedono inoltre intrattenimenti con musica dal vivo e DJ set oltre ad una esibizione sportiva di ginnastica ritmica. In particolare il venerdì si aprirà alle ore 19,30 con una esibizione di ginnastica ritmica a cura di Progetto Ritmica Romagna per proseguire con la voce dal vivo di Martina Maccolini, cantante locale che ha recentemente presentato un suo ultimo inedito.

Sabato intrattenimento con DJ set dalle ore 20,30. In entrambe le serate sarà presente il disegnatore Luca Rotondi che offrirà la possibilità di avere un ritratto alle prime persone che acquisteranno il calice per la degustazione dei vini.

Programma nel dettaglio

Venerdì

ore 19,30 esibizione di ginnastica ritmica con PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.S.D.

ore 21,00 musica dal vivo con Martina Maccolini

Sabato

dalle ore 20,30 DJ set