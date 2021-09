Movimentazione degli ambientalisti di “Per il Clima, Fuori dal Fossile”: presidio in piazza del Popolo e davanti all’OMC

Il Coordinamento Ravennate della Campagna “Per il Clima – Fuori dal Fossile” appoggia la giornata di mobilitazione globale del movimento Fridays for Future indetta per il giorno venerdi 24 settembre, e invita “aderenti e simpatizzanti, nonché tutte le persone di buon senso, che vogliono fare qualcosa per la salvezza del Pianeta e il futuro delle prossime generazioni” a confluire nell’ iniziativa che si terrà a Ravenna, in piazza del Popolo, la mattina di venerdi 24 settembre dalle 9.

Inoltre, per la mattina di martedi 28 settembre, in occasione dell’apertura di Med Energy Conference (già O.M.C. – Offshore Meditearranean Conference), importante momento di ritrovo del mondo delle fonti fossili e dell’estrattivismo, la Campagna “Per il Clima – Fuori dal Fossile” convoca tutte e tutti, dalle 9 alle 12, in via Tommaso Gulli, all’altezza dell’ingresso del Pala de André, per un presidio ambientalista che rivendichi l’uscita dalle fonti energetiche fossili e l’avvio della vera svolta ecologica, “senza gli inganni delle operazioni di greenwashing”.

La presenza, nella conferenza, di rappresentanti del Governo egiziano e di quello libico, richiama le vicende di Giulio Regeni e Patrick Zaki, e dei lager libici per le persone migranti, ed estende il tema della mobilitazione a tutte e tutti coloro che hanno a cuore i diritti e la solidarietà.

Nei pomeriggi di mercoledi 29 e giovedi 30 settembre, dalle 16 alle 19, ci sarà un presidio informativo in centro città.