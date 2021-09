Alfonsine. Da venerdì 24 settembre al cinema Gulliver il film ‘Qui rido io’

Dopo l’inaugurazione della sala completamente rinnovata, è il momento del primo film della nuova stagione cinematografica del Gulliver: direttamente dal Concorso ufficiale del recente Festival di Venezia, arriva ad Alfonsine “Qui rido io” di Mario Martone con Toni Servillo nei panni dell’attore e commediografo napoletano Eduardo Scarpetta, padre naturale di Titina, Eduardo e Peppino De Filippo. Proiezioni da venerdì 24 a lunedì 27 settembre, tutte le sere, con inizio alle ore 21.

Tenuto conto delle diverse richieste ricevute di poter prenotare, si è deciso di attivare un numero telefonico dedicato esclusivamente al servizio della prenotazione dei posti per il cinema: il 339 4465523, numero che si potrà chiamare tutti i giorni di proiezione dalle ore 19 alle ore 20.

di Mario Martone con Toni Servillo in concorso al Festival di Venezia 2021

Toni Servillo è l’attore e commediografo Eduardo Scarpetta, considerato il re dei comici napoletani. Padre naturale di Titina, Eduardo e Peppino De Filippo, dedica tutta la sua vita al teatro, realizzando opere che diventeranno dei classici intramontabili, come “Miseria e Nobiltà”. Otterrà straordinari successi e sarà anche protagonista di una celebre disputa con Gabriele D’Annunzio per “Il figlio di Iorio”, parodia dell’opera del Vate, che sarà oggetto di un memorabile processo. Dal grande regista napoletano Mario Martone, il ritratto di “un grande attore” e di un padre discusso, con la complicità del mattatore Toni Servillo.

Durata: 133 min.

Trailer del film: https://youtu.be/aTdURif595Y

Ingresso film serali: intero euro 6,00; ridotto euro 5,00 ( soci ARCI – invalidi e accompagnatori ).

I PROSSIMI FILM

Date già definite: Venerdì 1 – Sabato 2 – Domenica 3 – Lunedì 4 Ottobre 2021 proiezione unica ore 21 FALLING – STORIA DI UN PADRE

di e con Viggo Mortensen

Nel rispetto della normativa anti-covid vigente prevista per i cinema, i gentili spettatori dovranno mostrare il green pass all’ingresso al personale autorizzato al controllo; lasciare nome / cognome / contatto telefonico ai fini dell’eventuale rintracciabilità; indossare la mascherina anche durante la visione del film, abbassandola solo per consumare cibi o bevande al proprio posto; mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione dei gruppi familiari; igienizzarsi le mani utilizzando il gel messo a disposizione dall’organizzazione; rispettare il posto numerato che verrà assegnato ad ognuno in biglietteria.