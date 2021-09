La Congregazione delle Suore di San Giuseppe Cottolengo lascia Russi

Domenica 26 settembre, in occasione della Messa delle 11.00, il Comune di Russi dovrà salutare con sgomento e malinconia uno dei suoi più grandi punti di riferimento.

Scrive il Sindaco Valentina Palli, condividendo il pensiero dell’ex Vice Sindaco Laura Errani: “È veramente difficile trovare le parole per esprimere lo smarrimento che si prova di fronte a segni che cambiano il volto della nostra Città”.

“Poiché la Congregazione delle Suore di San Giuseppe Cottolengo” – prosegue poi la prima cittadina – “ha saputo donare in questi anni a tutti noi una parola benevola, momenti di autentico conforto e riparo, dedicandosi sempre con abnegazione e umanità prima di tutti ai più fragili e a chi ne aveva necessità. Un “servizio educativo e pastorale” come lo ha definito la Madre Generale, quello di cui le Suore si sono curate per anni con amore e premura, a partire dai nostri bambini e bambine e dai nostri anziani, ai quali non hanno mai fatto mancare conforto e vicinanza. Ci mancherà di loro ogni sorriso gentile ed anche solo il vederle passeggiare per le vie del centro storico. La nostra Città si sente così più povera di umanità ma non per questo dovrà dimenticare ciò che la presenza della Comunità della Congregazione delle Suore da oltre un secolo ci ha insegnato: umanità, vicinanza senza giudizio, lavoro, sostegno, comunione. Questi sono i doni che Suor Angela, Suor Ernesta e Suor Piera lasceranno alla nostra Città e dei quali dovremo sempre essere grati alle nostre Suore. A loro tutte e a tutta la Congregazione delle Suore di San Giuseppe Cottolengo va il nostro più sincero e sentito ringraziamento per essere state un faro di speranza; la loro testimonianza di vita resterà ineguagliabile pietra miliare della nostra Città.”