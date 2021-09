Zuga Zuga: Sbarca a Ravenna la prima edizione del festival del gioco

Sabato 2 ottobre si svolgerà presso il Centro RicreAzioni di Ravenna la prima edizione di Zuga Zuga, il Festival del Gioco e dell’Educazione, una giornata dedicata alle famiglie, agli insegnanti e agli educatori incentrata sul connubio tra gioco da tavolo, educazione, inclusione e cultura.

Il programma della giornata sarà diviso in una mattinata di formazione e in un pomeriggio di intrattenimento: dalle 8,30 alle 12,30 gli educatori ludici Gabriele Mari e Christian Rivalta animeranno la conferenza-dibattito “Il gioco da tavolo in contesti educativi: i progetti di Educatori Ludici e l’anteprima della nuova edizione del libro Tuttingioco”; dalle 14 alle 20 sarà invece possibile giocare liberamente nei molti tavoli a disposizione, gestiti dagli ospiti che interverranno alla manifestazione, tutti professionisti del settore ludico educativo.

Zuga Zuga sarà una giornata di gioco inclusivo aperta a tutti: bambini, ragazzi, adulti e famiglie, giocatori abituali e semplici curiosi.

L’ingresso è gratuito su prenotazione alla mail centrostampadiurno@cooplapieve.it o al 342.6059424, con obbligo di green pass. Per chi volesse, dalle 12,30 alle 14, è previsto il pranzo comunitario su prenotazione.

La manifestazione è organizzata dalla cooperativa sociale La Pieve in collaborazione con Educatori Ludici ed è frutto del successo di una campagna di crowdfunding svoltasi sulla piattaforma IdeaGinger.it con il supporto di BCC Banca di Credito Cooperativo.