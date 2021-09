Occhi al cielo sulla spiaggia di Pinarella per ammirare gli aquiloni di Artevento: domenica 26 settembre l’inaugurazione

Partendo da Dante esule, Artevento dedica il programma della 41° edizione del Festival internazionale dell’aquilone alla libertà. Prende il via oggi, con la fase di allestimento, per raggiungere il clou domani, domenica 26 settembre, con l’inaugurazione vera e propria e gli eventi di maggior rilievo, la 41° edizione del Festival più colorato del mondo, con equipaggi di volo che arrivano da Austria, Corea, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Pakistan, Polonia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Yhaiti e Ucraina. Ospite d’inore l’Afghanistan libero.

PROGRAMMA DOMENICA 26 SETTEMBRE

Ore 11.00 Cerimonia delle Bandiere

La musica della Retro Marching Band accompagna la parata degli artisti ospiti e la presentazione della 41° edizione, alla presenza delle Autorità e dei partner – presentazione Timbro celebrativo ARTEVENTO per DANTE 700.

Ore 12.00 La libertà legata a un filo

Inaugurazione della mostra di disegni di Gianluca Costantini curata da Amnesty International Italia e 6000sardine. Incontro con l’artista in concomitanza con la performance dedicata dagli artisti ospiti.

Ore 15.00 L’altra metà del cielo: libera di volare – Rassegna delle artiste ospiti contro la discriminazione di genere e contro la violenza sulle donne, in memoria di Elisa Bravi, Paola Fabbri e Sandra Lunardini. In collaborazione con Linea Rosa e Una Panchina per Elisa.

Ore 15.45 L’aquilone storico e la fotografia aerea a cura Andrea Casalboni e Fausto Focaccia.

Ore 16.30 Le immagini nel vento Incontro con l’illustratore Michael Bardeggia

In collaborazione con Fondazione Štĕpán Zavřel – Mostra Internazionale dell’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede

Presentazione del libro “Dante il mì babbo”, di Chiara Lossani & Michael Bardeggia (edizioni ARKA, 2020) In concomitanza con: “A riveder le stelle…” – Dante nell’immaginario dei protagonisti della 41^ edizione (a seguire, firma copie con l’illustratore presso tenda workshop).

Ore 17.30 Sport Kite Show – rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica a cura di STACK Italia e Giovanni Govoni in Trio Multiple Kite Flying Show.

