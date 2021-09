Faenza. Dal 27 settembre lavori di manutenzione stradale in via Canovetta e in via Uccellina

Si comunica che a Faenza dal 27 settembre al 1° ottobre saranno eseguiti interventi di manutenzione del tappeto stradale in via Canovetta-1° tratto dei lavori compreso fra il ponticello e il tratto appena asfaltato della via Canovetta stessa – e in via Uccellina-2° tratto dei lavori compreso fra il ponticello e la provinciale via Modigliana.

Si precisa che in caso di maltempo il periodo dei lavori potrebbe essere modificato. Le modifiche alla viabilità, che prevedono chiusura al traffico eccetto residenti, mezzi autorizzati e/o di soccorso, saranno indicate mediante segnaletica temporanea posta con congruo anticipo

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR), in qualità di ditta affidataria dei lavori di “interventi di messa in sicurezza viabilità centro urbano” per conto del Comune di Faenza.