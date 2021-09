L’Università per adulti di Lugo si prepara a una nuova stagione: venerdì 1 ottobre ripartono i corsi

L’Associazione per lo sviluppo della cultura – Università per adulti di Lugo si è vista costretta, come tutti, a interrompere le proprie attività in presenza a causa della pandemia (sono comunque state organizzate conferenze tematiche on-line nei mesi di aprile/maggio 2021 – www.unilugo.it), ma ora è in procinto di riprendere quel cammino iniziato quasi quarant’anni fa. I corsi culturali e linguistici sono in fase avanzata di organizzazione e ne daremo conto pubblicamente quanto prima.

“Il vaccino dimostra di essere un efficace baluardo contro il virus che sembra poter essere messo sotto controllo; la nostra prima iniziativa vuole essere un ponte tra un recente passato di ansie, dolori e talvolta di morte e un futuro di ripresa alla vita. Per ora, l’appuntamento è fissato per venerdì 1° ottobre 2021, nell’Aula Magna del Liceo di Lugo, alle ore 20.45. E sarà questo l’inizio del nostro nuovo cammino. Ricorderemo la Dottoressa Rosalia Fantoni (Presidente della nostra associazione) che da pochi mesi ci è stata portata via dalla pandemia. Il nostro saluto avrà le voci di Gianni e Paolo Parmiani, con la musica di Nicoletta Bassetti, Enrico Pelliconi e Michele Carnevali” riporta la nota dell’Università.

Il persistere dei pericoli di pandemia costringe a limitare l’accesso a un numero ridotto di persone; è quindi obbligatoria la prenotazione, con precedenza per i soci dell’Associazione per lo sviluppo della cultura. L’entrata sarà consentita solo ed esclusivamente dietro presentazione del certificato di vaccinazione o di tampone negativo, entrambi in corso di validità.

Le prenotazioni si riceveranno al numero telefonico 0545900197 e/o cell. 3341642913, da lunedì 27 settembre a giovedì 30 settembre, dalle ore 16 alle ore 18.