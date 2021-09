Terribile schianto in A14 dir, muore una giovane psicologa di 27 anni

È Maddalena Ciavolino, giovane psicologa di 27 anni, la vittima del terribile incidente stradale, verificatosi nella nella notte tra sabato 25 e domenica 26 settembre, sull’A14 dir, all’altezza dell’area di servizio Sant’Eufemia, nel territorio di Russi. La giovane, a bordo della sua auto, una Citroen C3, stava probabilmente rientrando a casa, in compagnia di un amico di poco più grande di lei.

L’incidente si è verificato attorno alle 2 di notte, quando la ragazza alla guida, per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute, ha perso il controllo del mezzo, forse per un colpo di sonno o un malore, ed è uscita di strada, carambolando più volte e finendo la sua corsa nel fosso al bordo della carreggiata.

I soccorsi sono stati allertati dall’altro occupante della vettura, che è stato poi trasportato in codice di massima gravità ma non in pericolo di vita, all’ospedale Bufalini di Cesena.

La ragazza, originaria di Ercolano (NA), dopo una brillante carriera universitaria, era approdata a Ravenna per svolgere la sua professione.

La notizia è riportata nella cronaca odierna de Il Resto del Carlino e Corriere Romagna.