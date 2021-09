Un nuova panchina per leggere affianco alla Casetta dei libri del parco Giardini a Godo

E’ stata inaugurata, presso il parco Giardini di Godo, la panchina della lettura vicino alla Casetta dei libri; una piccola biblioteca di strada a forma di casetta per gli uccelli (creata dai ragazzi della Cooperativa San Vitale e colorata da Roberto Gianelli) per condividere e scambiare libri gratuitamente. L’intento dell’iniziativa è quello di avvicinare le persone alla lettura; chiunque, infatti, potrà prendere un libro da leggere all’interno della casetta e riportarlo una volta finito o metterne uno a suo piacimento in modo da generare uno scambio.

Si ringrazia l’azienda Conti Riccardo e Davide snc di Godo per aver fornito i colori per la verniciatura della panchina; Laura de Paola per averla dipinta e il Consiglio di Zona di Godo-Cortina per aver reso possibile la realizzazione di questo luogo in cui poter leggere in tranquillità.