Ancora uno schianto sulle strade della Romagna. Questa mattina, lunedì 27 settembre, attorno alle 8.30 due auto si sono scontrate ad un incrocio, nei pressi di Santa Maria in Fabriago, nel lughese.

A quanto risulta, una ragazza di 22 anni a bordo di una Ford Fiesta, proveniva da via Mensa e svoltava in via Bastia quando ha impattato contro una BMW, guidata da una 39enne, che procedeva lungo via Bastia. Nell’urto, la Fiesta è finita fuori strada, mentre la BMW si è fermata nella corsia di marcia opposta.

Sul posto sono giunti i soccorritori di Romagna Soccorso con un’ambulanza, l’auto con il medico a bordo e l’elicottero, che ha trasportato la 22enne in codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre la donna a bordo della BMW è stata condotta in codice di media gravità all’ospedale di Lugo per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale della Bassa Romagna.