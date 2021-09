L’Amministrazione comunale di Bagnacavallo ringrazia la Protezione Civile per i servizi svolti a settembre

L’Amministrazione comunale di Bagnacavallo ringrazia il Gruppo comunale di Protezione Civile per il prezioso servizio di supporto prestato dalle sue volontarie e dai suoi volontari nel mese di settembre.

Si è partiti con la Protezione civile impegnata in occasione della Sagra delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo (9-13 settembre) nella sorveglianza agli accessi e nel servizio di informazione alla cittadinanza. Si è poi proseguito con il supporto al camper vaccinale dell’Ausl in piazza della Libertà a Bagnacavallo prima l’11 poi il 26 settembre, per concludere il mese con la Festa di San Michele, nel corso della quale a partire dal 24 l’impegno è stato quotidiano con il camper informativo, la sorveglianza agli accessi e informazione alla cittadinanza, grazie anche alla collaborazione dei gruppi comunali di Massa Lombarda e Fusignano.

Nel frattempo, sono ripartiti i servizi di assistenza agli attraversamenti pedonali presso le scuole mentre è proseguita fino a inizio settembre la collaborazione con l’Asp dei Comuni della Bassa Romagna per la gestione delle visite dei familiari agli ospiti della Casa residenza anziani F.lli Bedeschi.

Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Bagnacavallo – coordinatore Oriano Ballardini, vicecoordinatore Cesare Giorgi – è attualmente costituito da 33 tra volontarie e volontari.