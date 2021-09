Ravenna. Presidio del coordinamento ravennate ‘Per il Clima-Fuori dal Fossile’ all’inaugurazione dell’OMC

“Alcune decine di attivisti e attiviste hanno accolto i partecipanti all’inaugurazione del tradizionale Offshore Mediterranean Conference, che si tiene a Ravenna in questi giorni” riporta la nota del coordinamento ravennate ‘Per il Clima-Fuori dal Fossile’.

“Il presidio, convocato dalla Campagna Per il Clima Fuori dal Fossile, Legambiente e Fridays for Future, – continua la nota – ha visto la partecipazione anche di alcune delegazioni provenienti da fuori Ravenna, ed ha avuto come contenuti principali – naturalmente – il progetto di cattura dell’anidride carbonica proposto da ENI e le autorizzazioni a nuove trivellazioni nella Bassa Romagna. Quest’anno, essendo ospiti della Conferenza anche rappresentanti dei governi egiziano e libico, si è estesa la tematica anche sul versante dei diritti e della solidarietà, ricordando Giulio Regeni, Patrik Zaki e le persone migranti detenute nei lager libici. La mobilitazione continuerà nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, raccordandosi anche con le scadenze di Milano (30 settembre, 1 e 2 ottobre) e con la Manifestazione Nazionale di Roma prevista per il 9 ottobre, alle quali parteciperanno delegazioni ravennati”.