Incidente tra due auto a Godo di Russi, sulla San Vitale, questa mattina, martedì 28 settembre. L’impatto si è verificato all’altezza dello svincolo di ingresso a Godo, tra una Peugeot, condotta da un 80enne, che trasportava una donna e una Volvo V50, guidata da un uomo, che procedeva sulla San Vitale in direzione Ravenna.

A causa dell’impatto, la Volvo ha terminato la sua corsa nel fosso a bordo strada, mentre la Peugeot si è voltata su se stessa, invertendo la direzione di marcia ed è rimasta sulla carreggiata.

Tutti e tre gli occupanti dei due veicoli sono rimasti feriti: il guidatore della Peugeot è stato trasportato in ambulanza a Ravenna per accertamenti, mentre l’uomo a bordo della Volvo e la donna sulla Peugeot, in condizioni più serie ma non in pericolo di vita, sono state trasportate all’ospedale Bufalini di Cesena, in ambulanza e in elimedica.

Sul posto, gli agenti della Polizia municipale di Russi e i Vigili del Fuoco, che hanno aiutato nelle manovre di estrazione dei feriti dalle lamiere. Sono intervenuti i soccorritori del 118 con tre ambulanze e l’elicottero.