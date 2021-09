Tragedia della strada. In via Madrara tra Russi e Cotignola un uomo perde il controllo dell’auto, si schianta e muore

Incidente mortale poco dopo le 17, in via Madrara all’altezza del Ponte di Ferro nella strada tra Russi e Cotignola. Un uomo di cui al momento non sono state fornite le generalità ha perso la vita dopo essere uscito di strada finendo in un fosso a bordo di una Mini cooper. Dalle prime informazioni l’auto che probabilmente viaggiava a forte velocità ha superato un furgone e per evitare lo scontro con un altro veicolo che arrivava dalla parte opposta è finita fuori strada. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l’ambulanza e l’auto medicalizzata che non hanno potuto fare altro che constatare la morte della persona. L’uomo viaggiava solo.