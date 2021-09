Anas. Da giovedì 30 settembre chiuso temporaneamente, in direzione Ravenna, lo svincolo di Casemurate

Anas comunica di aver terminato le attività di messa in sicurezza della carreggiata, in direzione Roma, presso il Viadotto “Fornello II”, lungo la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45).

Da venerdì 1° ottobre sarà riaperto al transito, per chi viaggia in direzione Ravenna, lo svincolo di Verghereto (km 168,150) e sarà riaperta la carreggiata in direzione Roma.

Contestualmente, per consentire in sicurezza l’esecuzione dei lavori di risanamento strutturale al di sotto dell’impalcato del viadotto “Fornello II” sarà disposta la chiusura della sola corsia di sorpasso, nella carreggiata in direzione Ravenna.

Per consentire l’avanzamento dei lavori di riqualificazione della SS3 bis e dello svincolo di Casemurate, da giovedì 30 settembre, sarà istituita la chiusura al traffico in direzione Ravenna, con deviazione in carreggiata opposta mediante doppio senso di circolazione.

Contestualmente sarà istituita la chiusura, sempre per chi viaggia in direzione Ravenna, dello svincolo di Casemurate. La modifica alla circolazione, necessaria fino al completamento della nuova fase di lavori, è programmata fino a sabato 20 novembre.

