Mercoledì 29 settembre si chiude la Festa di San Michele a Bagnacavallo: gli eventi in programma

Mercoledì 29 settembre è l’ultima giornata dell’edizione 2021 della Festa di San Michele, che dal 24 settembre ha proposto numerose mostre, punti gastronomici, spettacoli, concerti, visite guidate e mercatini nell’intero centro di Bagnacavallo.

Si chiude così il ciclo triennale che la festa ha dedicato al viaggio. Dopo il viaggio geografico e quello interiore, quest’anno è stata la volta del viaggio spirituale, con frase guida Viaggia da te stesso in te stesso del poeta mistico persiano Gialal al-Din Rumi. Per quanto riguarda il programma della giornata, in occasione della festività del patrono, alle 11.15 sarà celebrata in Collegiata la messa solenne presieduta dal parroco don Ugo Facchini, alla presenza delle autorità.

Per tutta la giornata le vie del centro storico ospiteranno il mercato della festa. Nel pomeriggio, al Giardino dei Semplici di via Diaz alle 17 si terrà lo spettacolo per bambini e famiglie Il sommo paggio, a cura di Atuttotondo spettacoli. Sempre alle 17 inizierà Vendemmia in Piazza Nuova, momento conviviale all’insegna dei vini del territorio.

Gli appuntamenti musicali in programma sono tre: il concerto del Trio Mariquita alle 15.30 in piazza della Libertà, il Concerto per organo e voci soliste assieme al maestro Giorgio Coppetta Calzavara, alle 20.15 nella Collegiata di San Michele e un’ora dopo il concerto dei Lovely Weather sotto la Torre Civica in piazza della Libertà, con Daniele Corraro al sax, Giovanni Barberini alle tastiere, Adriano Rugiadi al basso e Alberto Zaganelli alla batteria. Saranno inoltre visitabili le mostre d’arte con orario speciale e le location di Interno 5, saranno attive le osterie e i punti ristoro e si terranno le visite guidate di Benvenuti a Bagnacavallo al Teatro Goldoni e in centro.

Organizzata dal Comune di Bagnacavallo con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna, la Festa di San Michele 2021 ha come main sponsor: Società Padana Energia, Romagna Acque, Hera, Orva, Calzaturificio Emanuela, Deco, Molino Spadoni e Bcc.

Il programma completo è disponibile sul sito www.festasanmichele.it Per l’accesso valgono le regole del Green pass.

Per informazioni: Fb e Instagram @festasanmichele – tel.0545 280889 – cultura@comune.bagnacavallo.ra.it.