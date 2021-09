Tempo di Horror Festival a Mirabilandia: Zombieville e Scary Movies per i più grandi, Circobaleno e Labrivinto Stregato per i bambini

Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, gioca da subito tutte le sue carte più mostruose anticipando al 2 ottobre il famoso Horror Festival. I deboli di cuore dovranno tenersi lontani dalle due horror zone dove mostri in carne e ossa semineranno il terrore. Dalle 19 si potrà entrare in Zombieville dove le creature affamate di paura andranno a caccia degli ignari visitatori che si aggirano in un sinistro villaggio western. Chi avrà il coraggio di addentrarsi nel territorio di Scary Movies troverà i personaggi più spaventosi di sempre per rivivere le scene cult dei film horror.

Apertura straordinaria dalle 10 alle 24 per il week end delle streghe 30-31 ottobre, e dalle 10 alle 20 il 1° novembre “per vivere un incubo che diventerà terribilmente reale!”, promettono da Mirabilandia.

Le horror zone saranno ben delimitate e i meno coraggiosi potranno tenersi alla larga.

Non mancheranno i percorsi a tema horror per adulti e teenager, i tunnel fatati per bambini e famiglie, spettacoli e intrattenimento dedicato a tutte le età e naturalmente le attrazioni di Mirabilandia.

Nel tunnel Acid Rain feroci creature cercheranno di catturarti. E ancora per i ragazzi più coraggiosi: la terrificante discesa agli inferi di Malabolgia; l’eterno pianto della madre-spettro in Llorona; la risata e gli scherzi del sadico clown che si prende gioco dei visitatori in Psycho Circus. Per chi entra non ci sarà scampo nella casa degli orrori Legends of Dead Town (accesso con biglietto supplementare), con tortuosi percorsi e disavventure da cui fuggire per mettersi in salvo. Nelle aree del Parco ci saranno tematizzazioni e allestimenti con zucche, streghe, vampiri, tombe, ragnatele per un’atmosfera Halloween totalmente immersiva.

Per i più piccoli, lo speciale tunnel Circobaleno con tante sorprese, sorrisi e divertimento; il Labrivinto Stregato, un tortuoso cammino animato da strane creature lungo il quale sarà difficile trovare l’uscita; il Ponte dei Ricordi con mondi che si incontrano per creare arcobaleni di fiori colorati. Novità 2021 il tunnel Ho perso Dante nel quale i bambini dovranno aiutare Virgilio a trovare il Sommo Poeta.

Per far rabbrividire tutta la famiglia anche animazioni e show dedicati ad Halloween. Novità di quest’anno Los Locos Fantasmas, il musical dove i protagonisti sono tre pazzi fantasmi, Armenio, Rosamunda e Ubaldo, alle prese con la terapista Matilde. Al Pepsi Theatre va in scena Delirium, lo spettacolo ricco di suspense ambientato in un cimitero la notte di Halloween nel quale due giornalisti vanno alla ricerca dello scoop del secolo.

Le misure adottate dal Parco per regolare gli ingressi e le file, le regolari sanificazioni, il rispetto del distanziamento e l’uso dei dispositivi di sicurezza individuale permetteranno di godere dei tunnel, delle horror zone e delle attrazioni in totale sicurezza.

La paura arriva a Mirabilandia dal primo weekend di ottobre per tutti i weekend fino al 1° novembre, ultimo giorno di apertura stagionale del Parco.

Biglietti online a partire da 24,90€.

Per informazioni, consultare il calendario e gli orari su www.mirabilandia.it