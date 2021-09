CNA Ravenna. A Faenza la ditta Benati Impianti festeggia i 75 anni di attività

Sabato 25 settembre, nel suggestivo scenario della Torre di Oriolo, vicino a Faenza, si sono festeggiati i 75 anni di attività della ditta Benati Impianti, storica azienda faentina fondata nel 1946 da Vincenzo Benati. Fin dalla sua nascita l’impresa, oggi specializzata in progettazione, installazione e assistenza per impianti termo idraulici, ha sempre scelto per i propri clienti tecnologie e strumenti innovativi per i tempi e di grande qualità, partecipando attivamente allo sviluppo del territorio e al benessere dei cittadini.

Benati Impianti ha celebrato l’importante traguardo con un evento a cui hanno partecipato il Sindaco di Faenza Massimo Isola e il Vicesindaco Andrea Fabbri, oltre ai clienti, ai fornitori e alle famiglie e gli amici degli imprenditori.

La CNA di Ravenna si è congratulata per l’importante anniversario con una pergamena celebrativa, consegnata durante l’evento dal Responsabile di CNA Installazione Impianti, Roberto Belletti.

La famiglia Benati, per l’occasione, ha deciso di donare all’amministrazione comunale un impianto di climatizzazione per il Culture Club, la zona della biblioteca comunale dedicata ai ragazzi.