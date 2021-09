MEI di Faenza: al via collaborazione con i commercianti del centro storico

Dopo la moda di giovedì 30 settembre parte uno stretto legame tra il MEI di Faenza e i commercianti del centro storico. Alle 20 e 15 in Piazza Nenni si tiene la Silfata di Moda & Dintorni a cura di Rino de La Bella & La Bestia con il supporto di Giordano Sangiorgi del MEI. Durante questa straordinaria e unica serata sfileranno Vib Boutique, Vigna Calzature, Paola Arte Nuova Parrucchiere, Freedistrict Abbigliamento, Kokka Abbigliamento Donna, IFC I Folletti Creativi, Liverani Abbigliamento, Vanna Store Abbigliamento, Reds Abbigliamento Sportivo, Parafarmacia Salute e Natura, Swimming & Diving Shop e tanti altri per una serata all’insegna del commercio Made in Faenza.

Nel frattempo si sono uniti i tre locali della Piazza del Duomo Corona Wine Bar, Bar Bellini ed Enoteca Astorre per dare una maggiore servizio dal 1*al 3 ottobre nel Palco Giovani di Piazza del Duomo del MEI di Faenza con la presenza di giovani dj producer e trapper del territorio oltre a prodotti speciali per l’occasione, mentre in Piazza Nenni sarà Pizza Casa a fornire il servizio catering e altri servizi del settore faentino saranno al Palazzo delle Esposizioni, mentre sarà presente Campagna Amica della Coldiretti di Faenza sempre durante il MEI in Piazza del Popolo a Faenza.

Tra le altre iniziative da segnalare le attività live al Bar al Moro, al Bar della Città, al Circolo Prometeo e in tanti altri spazi, mentre il Cinema Sarti programmerà due film Discoruin e Bauli in Piazza sul settore musicale in Italia nel fine settimana.

Infine, mentre Semi di Futuro si svolge negli stessi giorni del MEI ai Salesiani per sfruttare il traino di pubblico, tra l’altro i MoMa presenteranno lì il loro nuovo disco, Faenza Centro ha avviato la campagna social per regalare un biglietto omaggio prenotato ai grandi concerti del MEI per tutti coloro che faranno acquisti in questi giorni nei negozi di Faenza Centro. Inoltre vi sono tante altre iniziative di singoli commercianti ed esercenti a segnalare il forte impatto economico e turistico del MEI sulla città che merita un forte riconoscimento promozionale e turistico a livello regionale e nazionale oltre che culturale, musicale, aggregativo, giovanile e sociale.