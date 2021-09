Ravenna. Gli auguri di Mingozzi (PRI) ai 60 anni della clinica Domus Nova

“Ho avuto il piacere di assistere, nella serata di ieri, alla celebrazione dei 60 anni della Domus Nova che coincide con l’ingresso della stessa clinica privata e della San Francesco nel Gruppo Garofalo – afferma Giannantonio Mingozzi – un gruppo di eccellenza della sanità italiana accreditata, quotato in Borsa e con 28 strutture controllate in Italia. E’ un privilegio partecipare a due avvenimenti così significativi che coincidono nei tempi e determinano una nuova prospettiva per la sanità privata ravennate; la storia della Domus Nova è un pezzo della vita di Ravenna, del coraggio imprenditoriale e delle capacità di chi vi opera e di quanti continueranno ad esercitare in quella struttura, medici e primari, infermieri e personale tecnico, azionisti ed amministratori che si sono succeduti alla guida, a partire dal presidente Stefano Grandi chiamato come presidente onorario a coniugare la storia con le prospettive e le scelte del Gruppo GHC”. Senza quel passato, le qualità della clinica, l’orgoglio ed il senso civico di dipendenti e dirigenti Domus Nova non avrebbe contribuito ad attrarre attori così importanti e qualificati che decidono di investire su Ravenna, per il benessere della popolazione ed una offerta sanitaria sempre più innovativa. Auguri ad entrambi, alla storia ed al futuro che sapranno costruire mantenendo viva la memoria dei protagonisti di ieri”.