Cervia. Triathlon e Festival degli Aquiloni: modifiche alla viabilità da sabato 2 ottobre

Due giorni di grandi eventi a Cervia e Pinarella. Infatti nel weekend si svolgeranno due manifestazioni molto importanti. In primis il Festival Internazionale dell’Aquilone già in corso sulla spiaggia di Pinarella, che ormai da 41 anni affascina tantissimi turisti con gli splendidi aquiloni provenienti da tutto il mondo. Dall’altra il Triathlon Event Cervia che vedrà coinvolti 2.492 atleti che affronteranno 750 metri di nuoto, 20 chilometri di bici, 5 chilometri di corsa.

Per lo svolgimento di questo secondo evento alcune strade verranno interdette in particolare: Lungomare Deledda, Lungomare D’Annunzio, via Nazario Sauro (tratto Lungomare Viale Colombo), Viale colombo Viale Italia (tratto Milazzo De Amicis), Viale De Amicis (tratto Lungomare, Via Vulcano esclusa), Viale De Amicis, Viale Titano (Tratto De Amicis, Rotonda Emilia compresa). In queste strade sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 05.00 di sabato 2 ottobre fino alle 15:30 di domenica 3 ottobre.

Il percorso delle gare di Triathlon non interferirà, se non in alcuni brevi tratti con le strade di accesso al Festival degli Aquiloni. Segnaliamo come punto di “disagio“ per chi vuole accedere all’area di volo del Festival, via Emilia (tratto rotonda via l’Italia), che sarà interdetta alla circolazione durante le gare e negli orari indicati di rimozione forzata, si consiglia pertanto di accedere a Pinarella da via Scavi Archeologici.