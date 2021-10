Pala Eremita Tour in Piazza della Libertà a Bagnacavallo: alla scoperta di 4 insetti che rischiano di scomparire

Oggi 2 ottobre il progetto europeo Life Eremita ha fatto tappa a Bagnacavallo nell’ambito del Pala Eremita Tour: in Piazza della Libertà è stato allestito dalle 9 del mattino un grande gonfiabile adibito a laboratorio. Entomologi e operatori hanno incontrato il pubblico per raccontare le quattro specie di insetti minacciati che il progetto, con capofila la Regione, ha lo scopo di conservare in Emilia-Romagna: Scarabeo eremita odoroso, Rosalia alpina, Ditisco a due fasce e Damigella di Mercurio italiana.

Sindaca e assessora all’Ambiente hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale. Numerosi coleotteri e larve vive sono stati mostrati ai visitatori, che li hanno potuti toccare con mano. Sono stati inoltre distribuiti gadget e materiale informativo. L’iniziativa ha incontrato l’interesse soprattutto di bambine e bambini che, particolarmente incuriositi dagli insetti, hanno posto agli entomologi moltissime domande.

Tra gli esperti presenti, Roberto Fabbri dell’associazione Lestes, che gestisce l’Oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo, ha ricordato la grande importanza degli insetti legati alla vita del legno che, degradandolo, riportano l’anidride carbonica all’interno del terreno migliorando la qualità dell’aria che respiriamo.