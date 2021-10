Seduto su una panchina viene colpito da un'auto: 53enne ferito a Ravenna

Alle 11,45 di questa mattina si è verificato un incidente in Piazza Caduti sul Lavoro, nella zona della Darsena di Ravenna: un’auto con tre persone a bordo pare abbia perso il controllo – per cause ancora in corso di accertamento – finendo nella rotonda e investendo un uomo che si trovava lì seduto su una panchina.

Subito soccorso dai sanitari del 118 l’uomo, un 53enne, è stato trasportato in codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre la conducente del veicolo, una 35enne, è stata portata al Pronto Soccorso di Ravenna. Illesi gli altri occupanti dell’auto. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Ravenna.