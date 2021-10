Apre a Ravenna una nuova birreria in stile bavarese e cerca 30 persone

Sta per aprire a Ravenna il terzo ristorante dell’Emilia Romagna con l’insegna Löwengrube, format in franchising di ristoranti birrerie in stile autentico bavarese, presente in tutta Italia e in Albania e creato nel 2005 da Monica Fantoni e Pietro Nicastro. Anche questo nuovo punto vendita fa capo allo stesso gruppo di imprenditori locali che ha già aperto ristoranti a Bologna nel 2019 e a Modena la scorsa primavera (con il locale più grande della rete): Filippo Fochi, Ferruccio Perdisa, Fabio Pasini e Gianni Ugolini.

La stube di Ravenna aprirà presso il recentissimo parco commerciale Teodorico, in Via Manlio Travaglini 37, all’interno di un edificio indipendente che potrà ospitare fino a 350 persone (tra sale interne e biergarten esterno, il tipico “giardino della birra”). Il ristorante ripropone fedelmente il concept store del brand: 630mq ospiteranno all’interno l’area Oktoberfest per i gruppi, lo spazio family con adiacente area kinder per i bambini e la zona più appartata per coppie e piccoli gruppi di amici.

I 230 mq di area esterna permetteranno invece nelle belle giornate alla clientela di sorseggiare all’aperto birra di alta qualità, gustando i piatti della tradizione bavarese e alto-tesina.

Sono ancora aperte le selezioni per il personale: il nuovo punto vendita occuperà infatti 30 persone in tutto, che si aggiungono alle 70 già impiegate a Bologna e Modena, per un totale di un centinaio di persone occupate dall’insegna sul territorio regionale. La proprietà è alla ricerca di ulteriore personale anche per le sedi di Modena e Bologna e proprio in queste settimane si svolgono le selezioni per il personale di sala e cucina.

Le nuove risorse, con questo 28° punto vendita, si aggiungeranno alle circa 400 persone impiegate in Italia e all’estero dalla catena, che prevede nuove aperture nei prossimi mesi. Una delle caratteristiche principali del brand è proprio la formazione e l’opportunità di crescita interna fornita alle persone occupate all’interno dei locali con il supporto costante e centralizzato della casa madre.

La formazione è finalizzata a garantire in qualsiasi punto vendita lo stesso standard di qualità del servizio e dell’esperienza: entrare in un locale Löwengrube significa infatti essere catapultati nelle atmosfere delle bierstube bavaresi e il contributo del personale è fondamentale per preservare l’autenticità dell’esperienza, che è condivisa da tutta la rete attraverso un minuzioso protocollo ingegnerizzato. Al personale selezionato per il nuovo punto vendita di Ravenna sarà richiesta la disponibilità ad un periodo di formazione presso i locali già operativi in Emilia Romagna.

I contratti di lavoro applicati saranno full e part-time, a tempo determinato e a chiamata, adattabili pertanto anche alle diverse esigenze dei candidati.

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail:

ravenna@lowenguys.it per la candidatura nel locale di Ravenna

modena@lowenguys.it per la candidatura nel locale di Modena

bologna@lowenguys.it per la candidatura nel locale di Bologna