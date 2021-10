Bagnacavallo. Posti ancora liberi sul pullman per la Marcia della Pace del 10 ottobre

Ci sono ancora alcuni posti liberi nei due pullman che partiranno domenica 10 ottobre da Bagnacavallo alla volta della Marcia Perugi-Assisi della Pace e della Fraternità, che festeggia in questa edizione i suoi 60 anni. Le persone interessate possono chiamare l’Urp del Comune allo 0545 280888 oppure il 333 9151946. L’appuntamento per la partenza è alle 5.45 alla fermata dei pullman di linea sulla San Vitale, nei pressi della Pizzeria Coccinella. Per la partecipazione è prevista un’offerta di 15 euro.

Organizza il Coordinamento per la Pace di Bagnacavallo con Cgil provinciale, Arci Ravenna e Anpi Bagnacavallo e con la collaborazione del Comune. È necessario il Green pass.

Per informazioni sulla manifestazione: www.perugiassisi.org