Cordoglio a Russi per la scomparsa di Achille Bucci, morto a Praga a soli 53 anni

Ha destato grande cordoglio a Russi la scomparsa di Achille Bucci, di soli 53 anni, avvenuta a Praga durante un giro in moto con gli amici. Viveva in Repubblica Ceca da una ventina di anni dove lavorava come chimico e dirigente industriale, e dal 2011 era anche consulente dell’Unigrà di Conselice. Bucci aveva lì formato la sua famiglia, composta dalla compagna Klara e dalle tre figlie Anne Marie, Kristina e Sara, ciò nonostante aveva sempre mantenuto un legame fortissimo con la sua città natale, dove tuttora vive la sorella e attrice Elena.

mattina durante un giro in Vespa con gli amici ha avvertito un malore ed è stato ricoverato presso un importante ospedale della città, ma tutte le cure prestate non sono state sufficienti a salvargli la vita. Russi e il comitato di gemellaggio devono a lui il patto di amicizia con la città ceca di Podborany e quello con la città tedesca di Bopfingen. Tanti russiani lo ricordano come un grande amico, increduli di ciò che è successo.

Dal comitato di gemellaggio Luigi Rusticali, attraverso il proprio profilo Facebook, lo ricorda così: “il nostro Achille non c’è più. Mentre con le lacrime agli occhi porgiamo le nostre condoglianze alla sorella Elena, alla sua Klara e alle figlie, lo ricordiamo con tantissimo affetto per tutto il lavoro svolto per la nostra città di Russi e per Podborany, sua città adottiva, riuscendo a divenire il perno di un patto di amicizia. Il gemellaggio perde una colonna portante, ma ci auguriamo che dal seme del suo impegno e nel suo ricordo possano nascere frutti ancora più grandi per le nostre comunità”. I funerali di Achille Bucci si terranno a Russi a data ancora da destinarsi.