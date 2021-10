Lugo: 7 ottobre modifiche alla circolazione per rimozione gru, coinvolte via Sassoli e Mazzini

Giovedì 7 ottobre a causa dello smontaggio di due gru poste in via Sassoli e via Mazzini si rende necessaria la chiusura delle vie. Via Sassoli sarà chiusa dalle 8.30 alle 17, mentre via Mazzini sarà chiusa da Vicolo Scalaberni a Piazza I Maggio/Cavour dalle 8 alle 19.

Ne conseguiranno le seguenti modifiche alla circolazione:

– per chi percorre via Garibaldi nell’unico senso di marcia consentito, all’intersezione con la via Sassoli dovrà proseguire diritto in via Garibaldi oppure svoltare a sinistra in viale Bertacchi;

– per chi percorre via Biancoli con direzione di marcia viale Bertacchi-via Sassoli giunti all’intersezione semaforica con via Garibaldi dovrà svoltare a sinistra in via Garibaldi;

– per chi percorre via Baracca, nell’unica direzione di marcia consentita, giunto all’intersezione con via Sassoli dovrà proseguire diritto in via Fermini o svoltare a sinistra in viale Degli Orsini;

-per chi percorre viale Degli Orsini con direzione di marcia Stazione FF-SS – via Baracca, giunti all’intersezione con la via Sassoli dovrà svoltare a sinistra in via Fermini.

– Via Mazzini: divieto di sosta con rimozione coatta dal civ. 37 al civ. 1;

– divieto di circolazione nel tratto compreso tra vicolo Scalaberni e piazza I Maggio per cui i veicoli che percorrono via Mazzini dovranno svoltare a destra in vicolo Scalaberni.