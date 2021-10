Lugo. Si è concluso ‘Canali d’autore’ con la presentazione del libro ‘L’avvocato Piero Stabile’ della scrittrice Nicoletta Ciani

Sabato 2 ottobre si è tenuto l’ultimo appuntamento della rassegna “Canali d’autore” a Bizzuno con la presentazione del libro “L’avvocato Piero Stabile” della scrittrice Nicoletta Ciani. Durate la serata, la scrittrice Nicoletta Ciani ha parlato anche di Biblioterapia e degli effetti benefici sulla mente e sul corpo della lettura di romanzi, racconti e poesie. Lettura quindi come pratica di benessere psicofisico.

“Leggere per il puro piacere di farlo è un esercizio di libertà – commenta la scrittrice – in quel momento possiamo essere pienamente noi stessi, liberi da maschere, convenzioni e ruoli, possiamo tirare il fiato e ritrovare il nostro ritmo interiore”. La presidente della consulta Simonetta Zalambani, sostenendo per prima l’importanza della cultura di prossimità, attraverso la neonata Biblioteca di Bizzuno ha lanciato insieme alle volontarie di Bizzuno, una nuova forma di fruizione degli spazi e dei libri per espanderne gli effetti benefici in modo sostenibile, senza pesare troppo sul volontariato.

Le aperture della Nuova Biblioteca di Bizzuno, situata in Piazza del Parco 1, saranno venerdì dalle 17 alle 19 con la presenza di una volontaria e sabato mattina dalle 9 alle 12 in autogestione. Ci sarà così la possibilità di far scegliere il libro ai propri bambini prelevandolo educatamente dalla Biblioteca quando il sabato mattina si viene nel parco dei Tigli a giocare.

.La Consulta di Bizzuno, oltre a rispettare le norme anti-covid, chiede di registrare la presa in carico dei libri e di lasciare in ordine il luogo allestito alla fruizione. Inoltre esprime profonda fiducia nei confronti dei cittadini chiedendo massima responsabilità in modo da creare empatia tra luogo, libro e persona come sostiene la scrittrice Nicoletta Ciani, puntando alla cultura di prossimità.

La Consulta bizzunese è al lavoro per organizzare gli eventi natalizi 2021 e le rassegne d’autore 2022; pertanto, si invitano tutti gli autori locali a presentare al loro candidatura alla nostra Biblioteca il venerdì o al numero 3389063755