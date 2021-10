Si schianta col camion contro una casa: muore 55enne residente a Cervia

Come riporta un articolo di Reggio Sera, oggi verso le 13 a Calerno, sulla via Emilia, un camionista di 55 anni residente a Cervia è morto in un incidente stradale: pare che l’uomo, mentre stava viaggiando in direzione Parma, abbia avuto un malore perdendo il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro il muro di una casa. Nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118, per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare. Lunghe le file sviluppate sulla via Emilia a causa dell’incidente.