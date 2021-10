Corso di introduzione all’uso di PC e tablet alla biblioteca comunale di Cervia

Giovedì 7 ottobre dalle 10 alle 11.30 in biblioteca a Cervia verrà presentato “Il computer e come ti può aiutare“, un servizio di assistenza che introduce all’uso di PC e tablet: e-mail, ricerche su internet, prenotare e pagare online, richiedere SPID e fascicolo elettronico. Il corso, a cura del volontario Giordano Lisena, è gratuito. Durante la presentazione verranno raccolte le richieste degli utenti, per organizzare i moduli del corso.

La Biblioteca organizza da anni per i suoi utenti corsi di alfabetizzazione informatica, rivolti a chi per età e storia personale non ha mai utilizzato computer o tablet. Lo scopo è aiutare tutti a conoscere gli strumenti informatici, sia per facilitare la vita quotidiana che per accedere ai nuovi servizi proposti dalla Pubblica Amministrazione.

Evento nel rispetto della normativa anti covid. Per informazioni: 0544979384.