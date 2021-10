Una fiaccolata molto sentita e partecipata è quella che si è tenuta ieri sera, martedì 6 ottobre, per le strade di Faenza, in memoria di Ilenia Fabbri, 46enne vittima di femminicidio, alla vigilia del processo che si apre oggi a Ravenna.

Foto e video: Gianni Zampaglione

Circa 170 persone, donne, uomini e bambini, hanno sfilato silenziosamente per le vie della città, partendo da piazza del Popolo, fino ad arrivare a via Corbara, dove la donna viveva assieme alla figlia.

di 9 Galleria fotografica Fiaccolata in memoria di Ilenia Fabbri, vittima di femminicidio a Faenza









L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo di amiche della vittima che, fin dai primi giorni dopo il delitto, si sono unite per tenere alta l’attenzione su quanto era accaduto ad Ilenia Fabbri. A loro si deve anche l’inaugurazione del “Giardino di Ilenia”, uno spazio verde per ricordare l’amica assassinata, di fronte alla casa dove abitava.

“Vogliamo giustizia per Ilenia – afferma Monica Grossi, una delle promotrici della fiaccolata -, per noi era come una sorella. Siamo un gruppo molto unito, ci lega una fortissima amicizia. Per una vita che non c’è più questo è il minimo che possiamo fare: dimostrare che l’amore vince, continua, che noi ci siamo, come quando lei era viva”.

La donna, come si ricorderà è stata uccisa all’alba del 6 febbraio 2021, nella sua casa di via Corbara. Accusati del delitto, nel processo che inizia oggi in tribunale a Ravenna, sono Pierluigi Barbieri, come esecutore materiale e reo confesso, assieme all’ex marito di Ilenia Fabbri, Claudio Nanni, accusato di essere il mandate dell’omicidio.