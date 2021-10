Ravenna, altri 90 giorni per deposito delle motivazioni della sentenza per il femminicidio di Elisa Bravi, che ha visto la condanna di Riccardo Pondi a 24 anni

Durante la prima udienza del processo per femminicidio di Ilenia Fabbri è giunta notizia che sono stati chiesti e concessi altri 90 giorni di tempo per il deposito delle motivazioni della sentenza di condanna a ventiquattro anni di carcere a Riccardo Pondi per il femminicidio della moglie, Elisa Bravi. Il processo di primo grado si era concluso martedì 6 luglio, nell’aula della Corte d’Assise di Ravenna.

La condanna a 24 anni non aveva ha accolto le richieste della Pubblica Accusa, Lucrezia Ciriello, che aveva chiesto per Pondi la pena dell’ergastolo, riconoscendo all’uomo le attenuanti generiche, cioè il fatto che sia incensurato, che abbia confessato e abbia messo subito il suo patrimonio a disposizione delle figlie, ma non la sua infermità mentale.

La Corte, presieduta da Cecilia Calandra, ha poi deciso che per tutta la durata della pena, sia sospesa l’attività genitoriale di Pondi e ha disposto dei risarcimenti nei confronti dei genitori della vittima e delle due figlie, oltre che alle altre parti civili che si sono costituite al processo. In particolare, a ciascuna delle figlie dovrebbe andare un milione di euro; al padre e alla madre di Elisa 450.000 euro ciascuno, all’Udi, alle Associazioni Demetra e Dalla Parte dei Minori, al Comune di Bagnacavallo e all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna andranno invece 5.000 euro ciascuna.

Per conoscere i motivi che hanno spinto i giudici ad optare per una pena decisamente più mite rispetto alle richieste della PM bisognava attendere il deposito della sentenza dopo 90 giorni. Oggi sappiamo che ne occorreranno 180, il doppio.