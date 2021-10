Ravenna. Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil: venerdì 8 ottobre proclamato sciopero di 8 ore a Italcementi

Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno proclamato uno sciopero di 8 ore, per venerdì 8 ottobre, nello stabilimento di Italcementi in via Baiona a Ravenna. “Le motivazioni di tale scelta derivano dalle mancate risposte dell’azienda rispetto alle richieste dei lavoratori. Sono stati disattesi impegni che Italcementi aveva preso in un incontro del 2020 e, successivamente, aveva ribadito in un incontro tra Direzione e Rsu nel mese di ottobre del 2020. Da allora l’azienda non ha effettuato l’assunzione che era stata promessa nel reparto produttivo, mettendo sotto stress l’organizzazione del lavoro e i lavoratori impegnati nella produzione. Per effetto della mancata assunzione, il personale impegnato negli impianti lavora senza le dovute condizioni di massima sicurezza” riporta la nota di Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.

I sindacati di categoria, unitamente alla Rsu, sottolineano inoltre “l’insufficiente manutenzione ordinaria dello stabilimento, con condizioni degli impianti e delle aree che lasciano a desiderare”. Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, con il mandato dell’assemblea dei lavoratori, chiedono che “l’azienda proceda con l’assunzione promessa e che vengano eseguiti gli interventi di manutenzione necessari a operare in tranquillità e in sicurezza”.

Lo sciopero di venerdì 8 ottobre sarà per la intera giornata di lavoro e per i turnisti per l’intero turno di lavoro. Sindacati e lavoratori daranno vita a un presidio, dalle 9 alle 12, di fronte allo stabilimento.