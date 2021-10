Ravenna. Anziana paziente morì in clinica: perizia segnala dosaggi incongrui, errori e omissioni

Come riporta una nota dell’Ansa, la perizia medico-legale disposta a Ravenna nell’ambito del processo in rito abbreviato e per omicidio colposo a 3 medici della ‘Domus Nova’, clinica privata ravennate, chiamati a rispondere dal pm Cristina D’Aniello della morte avvenuta l’11 maggio 2018 di una 81enne, ha accertato che ‘per 13 giorni (dal 26 aprile all’8 maggio 2018) all’anziana paziente fu somministrata quotidianamente la dose di un farmaco che doveva invece assumere in una settimana, dosaggio incongruo e non previsto da nessun quadro medico’. I familiari della vittima sono parte civile con l’avvocato Chiara Rinaldi, mentre due imputati sono difesi dall’avvocato Giovanni Scudellari, e uno dall’avvocato Stefano Della Valle.

La perizia, prosegue la nota dell’Ansa, ha individuato inoltre ‘un errore del medico che il 25 aprile fece la prima prescrizione terapeutica senza considerare la posologia domiciliare’, e ha segnalato anche ‘criticità nella gestione terapeutica e nel percorso diagnostico che ha condotto all’individuazione della tossicità’. Il perito ha evidenziato poi ‘l’omissione degli infermieri che non valutarono come sbagliata la prescrizione’ e ha segnalato ‘la condotta dei medici che seguirono il caso dall’5 all’8 maggio, senza rivalutare clinicamente la paziente, nonostante la variazione del quadro clinico’.