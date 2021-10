Ravenna. Latte di caffè sul Sagrato di San Domenico per le Giornate Nazionali UILDM

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica tornano dal 4 al 10 ottobre le Giornate Nazionali UILDM, con il claim “60 anni. È solo l’inizio”. Questa edizione della Giornata rappresenta il momento culminante delle celebrazioni del compleanno dell’associazione, che proprio nel 2021 taglia il traguardo dei 60 anni di attività e di impegno per le persone che convivono con la distrofia o altre forme di malattie neuromuscolari.

“Questi sette giorni saranno dedicati alla raccolta di fondi per dare sostegno a servizi fondamentali – riporta la nota dell’UILDM -. Quanto raccolto servirà a garantire 650.000 km di trasporto con mezzi attrezzati per le persone con disabilità, offrire 16.400 ore di riabilitazione neuromuscolare, grazie ai centri UILDM specializzati nella presa in carico delle malattie neuromuscolari, offrire 4.500 consulenze in ambito medico-scientifico e sociale tramite gli specialisti della Commissione medico-scientifica UILDM. Tutti possono contribuire e con un contributo di 10 euro si può avere il caffè di UILDM, inserito in una splendida latta di alluminio da collezione, illustrata per l’occasione dall’artista Mauro Biani, vignettista noto a livello nazionale. Attivo dal 4 al 17 ottobre il numero solidale 45593″.

A Ravenna i volontari UILDM con al loro fianco i volontari dall’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), che anche a Ravenna hanno

scelto di scendere in campo a sostegno dell’iniziativa, vi aspettano sabato 9 e domenica 10 Ottobre dalle 9,30 alle 18,00 sul Sagrato di San Domenico (Angolo Via Cavour e Piazza A. Costa) per offrire le latte di caffè di UILDM.

Per informazioni 328 2695538.

“Le distrofie e le altre malattie neuromuscolari sono circa 200 patologie ereditarie di origine genetica che in Italia colpiscono circa 40.000 persone. Si tratta di malattie degenerative che hanno un impatto notevole sulla vita delle famiglie, da un punto di vista medico, scientifico ed economico” conclude la nota UILDM.